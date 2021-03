Bielsko-Biała. Będą nowe autobusy w MZK. Radni dokapitalizowali komunalnego przewoźnika

Do 19 kwietnia MZK czeka na oferty firm, które dostarczą pięć 12-metrowych autobusów o napędzie spalinowym. Mają one pomieścić 85 pasażerów, w tym minimum 25 na miejscach siedzących. Pojazdy będą wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Nowe autobusy zastąpią te najbardziej wysłużone we flocie komunalnego przewoźnika.

– Padają pytania dlaczego nie gaz, prąd lub wodór. Powodów jest kilka. Po pierwsze, nie dysponujemy na razie odpowiednią infrastrukturą, która pozwoliłaby nam zasilaći utrzymywać te autobusy. To ogromne inwestycje. Do wymiany 30 procent floty na pojazdy zeroemisyjne jesteśmy zobowiązani do 2028 roku, dlatego chcemy to zrobić z głową. Co ważne, autobusy na gaz się do takich nie zaliczają. Po drugie, mamy nadzieję w przyszłości skorzystać z dofinansowania na ten cel – wyjaśnia prezes bielskiego MZK Hubert Maślanka.