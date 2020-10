Bielsko-Biała. Agresywny 30-latek wtargnął do szkoły. Czego szukał?

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 11.20 w jednej ze szkół średnich w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej. Dyrekcja szkoły zgłosiła, że do placówki wtargnął agresywny mężczyzna. Intruz nie reagował na apele personelu, aby opuścić budynek. Na miejsce natychmiast zostali skierowani mundurowi z wydziału prewencji oraz trzeciego komisariatu. Szybko dotarli na miejsce i obezwładnili mężczyznę. Żadna z osób przebywających na terenie szkoły nie doznała obrażeń.

Zatrzymany mężczyzna po wykonaniu z nim wstępnych czynności i ustaleniu jego tożsamości trafił do policyjnego aresztu. Śledczy z trzeciego komisariatu ustalili, że to pochodzący z Katowic 30-latek bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia. Po wtargnięciu do szkoły nie używał on żadnego niebezpiecznego narzędzia, ani nie groził nikomu jego użyciem.