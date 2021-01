Beskidy. Wpadł we wnyki, czeka go leczenie

Wpadł we wnyki i nie mógł się wydostać. Przez wiele godzin czuwali przy nim policjanci i straż leśna. Wreszcie z pomocą przybył zespół ratunkowy, który przewiózł ranne zwierzę do ośrodka rehabilitacji. Teraz czeka go leczenie.

Share

Ranny drapieżnik dochodzi do siebie w bielskim ośrodku (zdjęcie poglądowe) Źródło: Getty Images