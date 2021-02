Beskidy. Uważajcie! Ci na skuterach śnieżnych to nie zawsze goprowcy

Kupują w internecie kamizelkę lub kurtkę albo tworzą ją samodzielnie. Po co? By włożyć na siebie i bezkarnie poruszać się z dużą prędkością po górskich szlakach. Nie dajcie się zwieść, to że tak pędzą nie świadczy o tym, że spieszą z pomocą innym.

Share

Ratownicy ostrzegają przed fałszywymi goprowcami Źródło: Grupa Beskidzka GOPR