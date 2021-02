Beskidy. Pierwszy tak tragiczny wypadek w sezonie

I stało się…choć doświadczenie narciarza mogło wskazywać na to, że nigdy do tego nie dojdzie. 34-letni instruktor, zjeżdżając z Hali Miziowej z drugą osobą, osiągnął zbyt dużą prędkość, wypadł z trasy i uderzył w drzewo. "Doznał bardzo poważnych urazów. Ratownicy próbowali go reanimować półtorej godziny. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR z lekarzem. Nie udało się uratować życia narciarza" – poinformowali ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR.