Beskidy. Majówka w Wiśle. Wielkie sprzątanie górskich szlaków

Wisła to jeden z najpopularniejszych beskidzkich kurortów. Co roku odwiedzają j a tysiące turystów, wybierając się na górskie wędrówki, a zimą szusując po otaczających ją stokach. - Czas pandemii sprzyja spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu i górskim wędrówkom, jednak topniejący śnieg odkrył także mnóstwo śmieci, które „turyści” po sobie zostawili. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy w majówkę wybiorą się na szlaki na terenie Wisły, aby zabrali ze sobą worki i rękawiczki i pozbierali śmieci, jakie na trasie napotkają. Górskie szlaki to nasze wspólne dobro, gdzie wyruszamy, aby pobyć z naturą, w czystym środowisku, a butelki, puszki czy papierki na pewno nam w tym nie pomagają – podkreślają urzędnicy magistratu w Wiśle.

Beskidy. Ekologiczna majówka w Wiśle

Akcja "Czysta Wisła" potrwa od 30 kwietnia do 3 maja. Do do Wisły ma majówkę przyjedzie wtedy sporo osób, by zdobyć Baranią Górę, Stożek, Soszów czy inny z okolicznych szczytów. Lokalne władze i miłośnicy przyrody liczą, że turyści chętnie włączą się w akcję. - Do wspólnego sprzątania zachęcamy zarówno turystów, jak i mieszkańców Wisły – najlepiej całymi rodzinami, aby od najmłodszych lat uczyć wspólnego dbania o najbliższe otoczenie. Posprzątania wymagają nie tylko szlaki turystyczne, ale także ścieżki spacerowe, tereny wzdłuż dróg czy brzegi rzek i potoków. Również uczniów wiślańskich szkół namawiamy, by ruszyli po najbliższej okolicy i dali przykład jak dbać o czystość naszej małej ojczyzny – twierdzą organizatorzy akcji. Ruszając na szlak warto zaopatrzyć się więc w worki. Schodząc można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejsca. Powstała nawet specjalna mapka z zaznaczonymi punktami odbioru śmieci. - Co więcej, za każdy zebrany worek można otrzymać upominki, które również przysłużą się przyrodzie – nasiona kwiatów miododajnych, sadzonki drzew czy karmniki dla ptaków. Aby dostać taką nagrodę za sprzątanie, wystarczy zdjęcie zebranych worków wrzucić w komentarzu pod postem promującym akcję na miejskim profilu na facebooku: www.facebook.com/miastowisla/posts/5583119018395364 a następnie zgłosić się do Centrum Edukacji Ekologicznej po odbiór. Za jeden zebrany worek uczestnik akcji otrzyma opakowanie nasion roślin, za dwa worki sadzonkę świerka a za trzy worki drewniany karmnik lub budkę lęgową - informują urzędnicy.