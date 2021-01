Beskidy. Góry w okowach mrozu i śniegu. Niebezpiecznie na drogach

To była najchłodniejsza noc w Beskidach od lat. Nad ranem w Bielsku-Białej temperatura wynosiła -18 stopni Celsjusza, co jest najniższą wartością od 2017 roku. Jeszcze zimniej było w górach. W rejonie Zawoi utrzymywało się -19 stopni, a na Markowych Szczawinach pod Babią Górą nawet -21 stopni. Z kolei u podnóży Pilska (Korbielów, Krzyżowa) temperatura wynosiła -18 stopni C.