Beskidy. Będzie obywatelskie nieposłuszeństwo. Właściciele stoków zapowiadają ich otwarcie po 17 stycznia

Beskidy. Przedstawiciele branży turystycznej chcą otworzyć ośrodki

Przedstawiciele beskidzkich przedsiębiorców zwracają uwagę, że sporty zimowe są bezpieczne i nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania koronawirusa. - Narciarstwo, snowboard to sporty bezpieczne. Będziemy to powtarzać do znudzenia, aż ktoś nas w końcu usłyszy – podkreślił pełnomocnik zarządu Wiślańskiego Skipassu Arkadiusz Matuszyński.