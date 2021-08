Będzin. Akcja na targowisku, zarekwirowane podróbki

Policjanci ze świętochłowickiej komendy natomiast otrzymali informację, że w jednym z lokali w śródmieściu udostępniane są automaty do gier hazardowych bez wymaganej koncesji. - Policjanci wkroczyli do tego punktu. Znaleźli w nim trzy nielegalne maszyny. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przeprowadzili gry kontrolne, podczas których niezbicie wykazali, że są to automaty służące do prowadzenia gier hazardowych. Maszyny trafiły do magazynów śląskiej Służby Celno-Skarbowej – podała policja.