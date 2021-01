13-latka z Bytomia zamordowana. Są wyniki sekcji zwłok

Zarządzona przez śledczych sekcja zwłok wykazała, że 13-letnia Patrycja była w ciąży. Zabójcą dziewczyny okazał się 15-letni Kacper , który najpierw brał udział w poszukiwaniach nastolatki, a dopiero potem przyznał się do zbrodni. Ze względu na swój wiek chłopak nie podlega odpowiedzialności karnej, bo w chwili zbrodni nie miał ukończonych 15 lat. Może trafić do poprawczaka, a sprawa będzie toczyła się przed sądem rodzinnym i dla nieletnich.

Zabójstwo 13-letniej Patrycji. 15-letni Kacper zmienia zeznania

Podczas zeznań Kacper twierdził najpierw, że po kłótni z Patrycją ta wsiadła sama do autobusu i odjechała. Tę wersję podważyli świadkowie, którzy widzieli nastolatków podróżujących razem. 15-latek twierdził później, że poszli razem na spacer i tam zostali zaatakowani, a on sam uciekł z miejsca zdarzenia. Finalnie przyznał się do zamordowania 13-latki.

Jak ustalił "Super Express", Kacper S. powiedział o motywach zbrodni. - Tato, to ona mnie do tego zmusiła - miał wyznać przed sądem. Ponoć wątpił, czy Patrycja mogła być w ciąży, a jeśli tak - to czy dziecko było rzeczywiście jego. To informacje, jakie przekazał dziennikarzom ojciec chłopaka.