Zabójstwo 13-letniej Patrycji. Kacper przerywa milczenie. Wstrząsające słowa

Jak ustalił "Super Express", Kacper S. powiedział o motywach zbrodni. - Tato, to ona mnie do tego zmusiła - miał wyznać przed sądem. Ponoć wątpił, czy Patrycja mogła być w ciąży, a jeśli tak - to czy dziecko było rzeczywiście jego. To informacje, jakie przekazał dziennikarzom ojciec chłopaka.