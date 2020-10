Śląsk. Wybuch kotła grzewczego. Ranne trzy osoby

Do wybuchu doszło w piątek wieczorem. Jak poinformował oficer dyżurny żywieckiej straży pożarnej poszkodowani zostali trzej mężczyźni, którzy podłączali kocioł grzewczy do zewnętrznego zbiornika. Gaz wybuchł podczas odpowietrzania zbiornika.

Na miejsce zdarzenia przyjechały cztery zastępy straży pożarnej. Pomimo, że eksplozja nie spowodowała dużych strat materialnych, mężczyźni doznali oparzeń, a dwóch z nich trafiło do szpitala. Po jednego przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego . Drugiego do szpitala zawiozła karetka.

W Polsce dochodzi do kilkunastu wybuchów gazu podczas każdego sezonu grzewczego. Często niosą one ze sobą ofiary śmiertelne. Najczęstszą przyczyną takich zdarzeń jest rozszczelnienie instalacji gazowej. Gaz wybucha gdy w pomieszczeniu jest go od 5 do 15 proc.