Śląskie. Tragiczny wypadek w Gilowicach. Zginęła kobieta w ciąży

Do tragedii doszło w czwartek po godzinie 15.00 w Gilowicach na ul. Zakopiańskiej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący hyundaiem 68-letni mężczyzna, z nieustalonych na razie powodów, stracił panowanie na pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, następnie otarł się o drzewo, po czym potrącił stojące przy drodze piesze. Była to kobieta w wieku 36 lat, która była w widocznej ciąży, oraz jej 3-letnia córeczka.