Śląsk. Jego ciało wyłowiono z Wisły. Policja apeluje o pomoc w identyfikacji

- Wykonane czynności i ustalenia pozwalają przypuszczać, że mężczyzna ten mógł być osobą bezdomną lub samotną - przekazała Jadwiga Śmietana z pszczyńskiej policji. Jak dodała, śledczy nie wykluczają, że mężczyzna mógł przebywać w miejscowościach leżących nad rzekami Iłownica oraz Wapienica, które wpadają do Wisły w okolicach Goczałkowic. Według niej do zaginięcia mogło dojść w okresie od 2018 roku do lipca 2020 roku.