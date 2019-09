Skreślono go z list Prawa i Sprawiedliwości. Założył własny "PiS"

Były polityk Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Zbonikowski został skreślony z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Poseł założył jednak własny komitet Patrioci i Samorządowcy (również PiS), z którego wystartuje w wyborach do Senatu.

- Komitet Wyborczy Patrioci i Samorządowcy jako jedyny nie używa skrótu PiS, nawet nie zarejestrował go w Państwowej Komisji Wyborczej. Tylko środowiska PiS albo złośliwi komentatorzy go używają. My tego skrótu nie używamy, nigdzie go nie eksponujemy, dlatego nietrafione są oskarżenia, że ktoś się pod kogoś podszywa - zastrzegł w rozmowie z TVN24 Zbonikowski.