Poseł Zbonikowski szarpał żonę? W Sądzie Najwyższym zapadł końcowy wyrok

Czy poseł PiS Łukasz Zbonikowski powinien ponieść odpowiedzialność za szarpaninę z byłą małżonką Moniką? Kobieta złożyła w tej sprawie prywatny akt oskarżenia. Sądy dwóch instancji odrzuciły jej argumenty, a niedawno zapadł w tej sprawie wyrok Sądu Najwyższego.

W styczniu 2018 r., sąd rejonowy w Chełmnie uznał, że doszło do szarpaniny, ale poseł nie uderzył małżonki. Postępowanie warunkowo umorzono na rok, nakazując Zbonikowskiemu wpłatę 1 tys. zł na cele społeczne. W II instancji, we wrześniu 2018 r. sąd okręgowy w Toruniu umorzył postępowanie, uznając, że szkodliwość społeczna czynów polityka jest znikoma.

Zbonikowski skomentował wyrok Sądu Najwyższego na Facebooku. "Dziś odebrałem postanowienie Sądu Najwyższego do kasacji jaką złożyła moja ex - żona podpuszczona przez podłych doradców. A jeszcze we wrześniu ub.r. TVN, wykorzystując tę kobietę, nie rozumiejącą skutków swoich czynów, próbował z tego gó... bat ukręcić... SN nie pozostawił złudzeń. Bo sądy, w przeciwieństwie do opinii publicznej okłamywanej przez rynsztokowe tabloidy, znają prawdę z akt sprawy! Oskarżenia oczywiście bezzasadne...” – napisał poseł PiS (pisownia oryginalna).

Co na to Monika Zbonikowska? – Czuję się bardzo zażenowana tym, co sądy ostatnio robią w mojej sprawie. Nie tylko decyzją Sądu Najwyższego, ale również mam na myśli poprzednie decyzje wymiaru sprawiedliwości. Dla mnie jest to niezrozumiałe, bowiem dowody, jakimi dysponowałam, bezsprzecznie wskazywały na winę mojego byłego męża. Czuje się bardzo skrzywdzona. Jest to dla mnie niezrozumiałe – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Monika Zbonikowska.