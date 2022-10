Skradziono rowery w Austrii. Policjanci znaleźli je na Śląsku

"Chcemy podziękować za Waszą dobrą pracę, którą wykonaliście dla nas. Zostaliśmy miło przyjęci w waszym biurze. Odzyskaliśmy swoje rowery i mogliśmy jechać w drogę powrotną do Austrii. Mieliśmy bezpieczną i miłą podróż do Polski i do naszego regionu (blisko Szwajcarii – red.) bez korków i problemów. Życzymy wam sukcesów zawodowych i dziękujemy za pomoc, której doświadczyliśmy. Rowery są już w domu i możemy jeździć na wycieczki rowerowe, tym bardziej, że zapowiada się ładna pogoda na następne dni. Martin M. i Harald Z."