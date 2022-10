30-latek na rowerze uciekał przed policjantami. Miał sporo do ukrycia

Policjanci będą wykonywać z zatrzymanym dalsze czynności procesowe. Mężczyzna będzie odpowiadał z Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii. Wkrótce zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty w tej sprawie. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe w znacznych ilościach podlega karze do 10 lat więzienia. Z kolei wprowadzanie do obrotu takich środków zagrożone jest karą do 12 lat więzienia.