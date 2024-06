"Skoro Tusk tak gra, to zgody nie będzie". Ważna ustawa przepadnie?

- Dla prezydenta ta kandydatura jest nie do zaakceptowania, to Klich był ministrem obrony narodowej w momencie katastrofy smoleńskiej i wielokrotnie był skonfliktowany z śp. Lechem Kaczyńskim. A poza tym w kwestii pozostawienia Magierowskiego i pozostałych ambasadorów, współpracowników prezydenta wcześniej były nieformalne ustalenia z rządem. To złamanie umowy - mówi Wirtualnej Polsce anonimowo osoba z otoczenia prezydenta Polski.