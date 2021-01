Skoki w Zakopanem. Kibice ukarani mandatami

W Zakopanem trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa bez kibiców na trybunach. Jednak już w sobotę przyszli oni, aby przez barierki kibicować polskim skoczkom. Interweniować musiała policja. W rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski rzecznik prasowy zakopiańskiej policji przekazał, że do zabezpieczenia tej sportowej imprezy zostało przydzielonych 200 policjantów. - Na początku policjanci pouczali gromadzące się osoby pod skocznią. W przypadku gdy dochodziło do skrajności m.in. nadużycie alkoholu, policjanci zaczynali legitymować te osoby - wyjaśnił Wieczorek i dodał, że wylegitymowano 281 osób, w 50 przypadkach nałożono mandat karny, policja złożyła także 22 wnioski do sądu. - Dziś na ulicach miasta jest o połowę mniej ludzi. Mamy nadzieję, że większość osób będzie podziwiać skoki przed telewizorem - dodał policjant. Roman Wieczorek odniósł się także do akcji "góralskie veto" i przekazał, że w niedzielę w Zakopanem otworzyło się 5 restauracji.

