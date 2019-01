Skoki Narciarskie w Zakopanem. Kibice i skoczkowie uczczą pamięć Pawła Adamowicza

Skoki Narciarskie w Zakopanem bez muzyki i gorącego dopingu w sobotę. Skoczkowie oraz kibice uczczą pamięć Pawła Adamowicza.

Skoki Narciarskie w Zakopanem pod znakiem żałoby narodowej

Skoki Narciarskie w Zakopanem – muzyka powróci w niedzielę

Bez muzyki i zorganizowanego dopingu odbędzie się jedynie sobotni konkurs drużynowy. W niedzielę Wielka Krokiew ponownie zabrzmi krzykiem kibiców. Tradycją jest, że skoki narciarskie w Zakopanem upływają w rytm muzyki. Co ciekawe, każdy ze skoczków ma prawo wybrać utwór, który towarzyszyć będzie jego próbie. W niedzielę szczególny utwór będzie rozbrzmiewał podczas występu Piotra Żyły. Jeden z liderów polskiej kadry zdecydował, że podczas jego skoku z głośników poleci utwór „Sound of Silence” z repertuaru Simon and Garfunkel. Ta wyjątkowa kompozycja stała się symbolem marszu upamiętniającego tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W ten wyjątkowy sposób pamięć o Pawle Adamowiczu zostanie uhonorowana również podczas niedzielnego konkursu.