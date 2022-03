Skok przez zwodzony most na Żuławach. Świadek nagrał dramatyczny moment

Przypadkowy turysta zarejestrował zdarzenie rodem z filmu akcji. Nagranie udostępnili policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego. W niedzielę, 10 marca w miejscowości Rybina na Żuławach, 51-letnia kobieta nie zatrzymała się na czerwonym świetle. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w wyniku zdarzenia kierująca mazdą z impetem wjechała na most zwodzony. Przepuszczał on w tamtym momencie barki płynące rzeką Szkarpawą. Kobieta zlekceważyła sygnalizację świetlną i wyłamała swoim autem zapory, a następnie kontynuowała jazdę i spadła na jezdnię z uniesionego już na wysokość około 1,5 m przęsła. O włos uniknęła tragedii. 51-latka nie odniosła żadnych obrażeń, a policjanci ukarali ją mandatem.