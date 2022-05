Skok na "złoto głupców". Złodziej nie cieszył się długo zdobyczą

Policjanci dzięki pracy operacyjnej zdołali niemal błyskawicznie ustalić sprawcę. Okazało się, że 27-latek, mając do wyboru sporo cennych minerałów, wybrał fatalnie. Zwabił go złoty blask, lecz w jego ręce wpadło coś zupełnie innego niż złoto. Był to piryt, kamień szlachetny z grupy siarczków, o metalicznym połysku.Ze względu na swoją złotometaliczną barwę i notoryczne mylenie go z prawdziwym złotem dawniej nazywany był "złotem głupców" lub "kocim złotem".