Sklepy otwarte 3 maja. Gdzie zrobić zakupy?

Niedziele handlowe w maju. Zła informacja dla klientów

Tuż przed majówką, 30 kwietnia wypadła jedna z siedmiu niedziel handlowych 2023. Maj jest natomiast miesiącem, w którym we wszystkie niedziele będzie obowiązywać ograniczenie sprzedaży. Na najbliższą okazję do zrobienia weekendowych zakupów klienci będą musieli poczekać aż do 25 czerwca. Kolejne tegoroczne niedziele handlowe wypadną zaś 27 sierpnia, 17 grudnia oraz 24 grudnia.