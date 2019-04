Skazany za "mord rytualny" poprosił Andrzeja Dudę o ułaskawienie

Wrocławianin Rajmund P. został skazany na 25 lat za brutalne morderstwo swojej przyjaciółki Doroty. Teraz poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o ułaskawienie. Do odsiedzenia ma jeszcze osiem lat. Opinię w sprawie więźnia wydadzą dwa sądy.



Rajmund P. wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o ułaskawienie. Ma jeszcze do odsiedzenia osiem lat z 25-letniego wyroku. Prezydent poprosił o opinię sądy, które wydawały wyroki w sprawie mordercy. Jeżeli wystawią negatywną opinię, sprawa nie wróci już do kancelarii Prezydenta - informuje gazetawroclawska.pl.

"Ratowałem więźnia"

Rajmund P. we wniosku skierowanym do prezydenta podkreśla, że w 2013 r. ratował więźnia, który próbował popełnić samobójstwo. Skarży się też, że strażnicy więzienni nie dość rzetelni opisali jego pomoc w tej sprawie.

Pozytywną opinię wystawiła Rajmundowi jego żona i wieloletnia przyjaciółka. Jest profesorem jednej z wyższych uczelni w Poznaniu. W piśmie do prezydenta kobieta przekonuje, że mąż zresocjalizował się, że i "do końca życia będzie obciążony myślą o niemożności pełnego odkupienia czy zadośćuczynienia popełnionej zbrodni”.

Kulisy makabrycznej zbrodni

Do zamordowania Doroty W. doszło w maju 2002 r. Ofiara była studentką wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Sprawca dusił ją, zadawał ciosy siekierą i nożem. W trakcie zabójstwa medytował nad ciałem studentki. Media opisywały ten dramat jako rytualny mord, bo sprawca ozdobił ciało ikoną Matki Bożej i obrazkami świętych. Nad zwłokami były napisy: "pustka” i "jak kocha, to przeżyje".

Mężczyzna przyznał się do winy, ale biegli mieli problemy z ustaleniem, czy w chwili zabójstwa był poczytalny. Ostatecznie sąd uznał go za poczytalnego i skazał na 25 lat. Rajmund P. do dziś nie zgadza się z tym wyrokiem i porównuje się do niesłusznie skazanego Tomasza Komendy.