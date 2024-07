Skazała psa na katusze. Grozi jej 5 lat więzienia

Mundurowi uzyskali informację o skrajnie zaniedbanym psie, odnalezionym w lesie w Józefowie pod Warszawą. Zwierzę zostało porzucone w odludnym miejscu, bez dostępu do wody i pożywienia. Pies miał założone dwa kagańce, uniemożliwiające mu przegryzienie smyczy, co skazywało go na powolną śmierć w męczarniach.