Skatowany na śmierć. Mieszkaniec Elbląga nie wrócił z dyskoteki

Nie wiadomo, co wydarzyło się w trakcie piątkowej dyskoteki w elbląskim klubie oraz jaka kumulacja zdarzeń doprowadziła do bestialskiego czynu dwóch mężczyzn, którzy znęcali się nad 43-latkiem, doprowadzając do jego zgonu. Jak informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, ofiara została znaleziona martwa w sobotę 6 sierpnia nad ranem przy ul. Hetmańskiej, a sprawców udało się wskazać dzięki analizie monitoringu miejskiego.