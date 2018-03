Skatował psa, szuka go cała Polska. W sieci szkalują jego syna

Bartosz Donarski z Chełmży jest dziś najbardziej poszukiwanym człowiekiem w kraju. Skatował swojego 4-miesięcznego psa i zostawił go w kałuży krwi. Fijo ma m.in. złamaną szczękę i paraliż łap. Internauci już znaleźli sprawcę. Niektórzy atakują jednak jego syna.

Agnieszka Gozdyra, prowadząca program "Skandaliści", zapytała rzecznika policji o postępy w sprawie Donarskiego. Pokazała jego zdjęcia i opublikowała najnowsze, zdobyte przez internautów informacje. Według tego, co podano ostatnio, Donarski wrócił już do kraju. Ze strony policji i prokuratury nie ma nowych doniesień w sprawie (stan na godz. 9:50). Jak czytamy na fanpage'u "Pomoc dla Fijo" doszło do przykrej sytuacji – 11-letni syn sprawcy jest szkalowany przez anonimowych hejterów. Dziecko otrzymuje groźby, choć to nie ono zawiniło. Razem z mamą odkrył pobitego Fijo i zabrał do lekarza.