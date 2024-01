Skasowany wpis Dudy. Polityk kpi z prezydenta

W czwartek na oficjalnym koncie prezydenta Andrzeja Dudy na platformie X pojawił się wpis o treści: "Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy ‘mieć jaja’. Ona wie!". Po chwili został skasowany. Incydent komentował w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. - Nie jestem w takiej zażyłości z panem prezydentem, żeby wiedzieć co on wie o cudzych żonach i o cudzych jajach - żartował polityk. Dodał, że "nie jest to pierwszy wpis pana prezydenta, który ociera się o granice humoru i absurdu". - Nie traktowałbym tego śmiertelnie poważnie - zdarzyło się, rozlało się mleko. (...) Niechciał bym jednak, żeby głowa mojego państwa umieszczała tweety, w dodatku pozostawiając granice domysłu, które mogą podążać w niebezpiecznych kierunkach - ocenił. Podkreślił jednak, że w związku ze sprawą "nie należy prezydenta zanadto dręczyć", gdyż takie sytuacje mogą się zdarzyć każdemu.

