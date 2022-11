Skasował cztery auta jednocześnie. Pirat drogowy z Lublina w akcji

Nadmierna prędkość okazała się prawdopodobną przyczyną kolizji w Lublinie, w wyniku której ucierpiało aż pięć samochodów. Sprawcą zdarzenia był 19-letni kierowca volkswagena, który, poruszając się z dużą prędkością ulicą Kunickiego, nie dał rady wyhamować przed stojącym na światłach fiatem. By uniknąć zderzenia, nastolatek zjechał na przeciwny pas ruchu, co niestety doprowadziło do jeszcze poważniejszej sytuacji. W wyniku tego manewru volkswagen uderzył w aż cztery samochody - na tyle poważnie, że trzy osoby musiały trafić do szpitala. 19-latek był trzeźwy. Policja przeprowadziła oględziny na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyła nagranie z monitoringu miejskiego, które następnie, ku przestrodze, udostępniła w sieci.