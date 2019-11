Skarżysko-Kamienna. 5-latek sam u brzegu rzeki. Matka i babcia pijane w domu

O włos od tragedii w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Policjanci podczas służby zauważyli dziecko stojące samotnie przy rzece, tuż przy wodzie, bez jakiejkolwiek opieki. Jak się okazało, matka i babcia chłopca nietrzeźwe przebywały w tym czasie w domu. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 10. Przejeżdżający przez most na rzece Kamienna policjanci skarżyskiej drogówki zauważyli przy linii brzegowej małe dziecko. Fakt, iż w pobliżu nie było żadnej osoby dorosłej zaniepokoił mundurowych. Interweniowali i przewieźli chłopca do domu.