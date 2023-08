Skandaliczny czyn w Wejherowie. Nagranie pomogło ustalić sprawcę

Udana akcja kryminalnych z Wejherowa. Pod koniec czerwca kamery na szpitalnym parkingu w mieście zarejestrowały mężczyznę, który uszkodził ambulans i dokonał kradzieży. Sprawca zniszczył instalację elektryczną i zabrał kable do ładowania z karetki. Policja udostępniła nagranie sprawcy tego zdarzenia, po tym jak udało się go złapać. Na nagraniu można zobaczyć, jak w pewnym momencie dochodzi do kradzieży. Straty oszacowano wówczas na ponad 2,5 tys. złotych. Złodziejem okazał się 39-letni mieszkaniec Wejherowa, który nie spodziewał się zatrzymania. We wtorek mężczyzna wpadł w ręce policji i usłyszał dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz kradzieży w ramach powrotu do przestępstwa. O dalszym losie 39-latka zadecyduje sąd, grozi mu nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.