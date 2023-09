Skandaliczny czyn turysty z Niemiec. Nagranie z Florencji

Uszkodził starożytny posąg i uciekł. Włoskie media obiegło nagranie, na którym widać, jak pewien mężczyzna wspina się na fontannę we Florencji. Nagranie udostępniła również agencja AP i można na nim zauważyć, że nocą na placu Piazza della Signoria jeden ze śmiałków rusza w kierunku fontanny Neptuna, wspina się na ogrodzenie, dociera następnie do krawędzi posągu, wspina się na nogę konia, by na koniec dotrzeć do podstawy powozu. To wszystko zrobił dla kilku zdjęć, ale podczas ucieczki uszkodził fragment posągu konia. Według informacji przekazanych przez włoską policję, grupa mężczyzn wystraszyła się alarmu, który włączył się zaraz potem, jak jeden z nich robił sobie zdjęcia na środku fontanny. Po kilku godzinach sprawca wpadł w ręce służb i okazało się, że jest to 22-letni turysta z Niemiec. Otrzymał on wysoki mandat w kwocie 500 euro, a także będzie musiał zapłacić za naprawę posągu, którą władze Florencji oszacowały na ok. 5 tys. euro.