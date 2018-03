Skandalicznie słowa na konferencji MON. "Kłamczuchy cholerne"

Jeden z uczestników sejmowej konferencji "Żołnierze Wyklęci - świadectwa" chciał ochronić Antoniego Macierewicza przed pytaniami dziennikarzy. Zrobił to jednak w tak nieparlamentarnych słowach, że interweniować musiał sam minister. Ale krewki mężczyzna nie odpuścił.

- Jesteśmy na konferencji żołnierzy wyklętych i bardzo proszę to uszanować - zaznaczył, kierując swoje słowa do dziennikarki portalu wyborcza.pl. Gdy skierował się w inną stronę, do zadającej pytanie Justyny Dobrosz-Oracz podszedł inny mężczyzna.