Skandaliczne słowa Krzysztofa Skiby. Ostra reakcja w sieci

To nie pierwszy atak lidera zespołu Big Cyc na Jarosława Kaczyńskiego. Gdy potwierdziło się, że lider PiS będzie kandydował do wyborów parlamentarnych nie z Warszawy, a z Kielc, Skiba skomentował to w taki sposób: "Kaczyński ma jedynkę w Kielcach, a powinien mieć jedynkę we Wronkach. I to w zaostrzonym rygorze".