Skandaliczne słowa Janusza Korwin-Mikkego o Korze. Tak się tłumaczy

"Co cię nie zabije, to cię wzmocni!" - tak wyznanie Kory o molestowaniu przez księdza skomentował Janusz Korwin-Mikke. Słowa polityka wywołały burzę. Teraz twierdzi, że "nie chodziło mu o śp. Jackowską".

Kora przez lata nie była w stanie nikomu powiedzieć o tym, co ją spotkało w domu dziecka. Spędziła tam pięć lat. O dramacie opowiedziała dopiero w 2010 roku w wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Wprost". Wyznała, że była molestowana przez księdza. - Był starym śmierdzącym człowiekiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach - mówiła. 4 dni później premierę miała piosenka "Zabawa w chowanego", która również opowiadała o tragicznych wydarzeniach.

W środę wieczorem głos w sprawie zabrał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke. "Lewica biadoli, że Kora była w dzieciństwie molestowana przez księdza. Pytam: czy to zmieniło Jej życie? Jeśli TAK - to być może zamiast wybitnej piosenkarki wyrosłaby przeciętniaczka - albo (o zgrozo!) pieśniarka katolicka? Co cię nie zabije, to cię wzmocni! - przypominam" - napisał.