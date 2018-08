Janusz Korwin-Mikke o molestowaniu Kory. "Co cię nie zabije, to cię wzmocni! - przypominam"

Śmierć Kory wstrząsnęła całym krajem. Od pogrzebu artystki minął tydzień, ale Olga Sipowicz nadal jest na ustach wielu osób. W nieprzewidywalny sposób jeden z najtrudniejszych momentów jej życia skomentował Janusz Korwin-Mikke.

Ale Korwin-Mikke postanowił znaleźć pozytywy tej sytuacji. "Pytam: czy to zmieniło Jej życie? Jeśli TAK - to być może zamiast wybitnej piosenkarki wyrosłaby przeciętniaczka - albo (o zgrozo!) pieśniarka katolicka?" - stwierdził. I dodał: "Co cię nie zabije, to cię wzmocni! - przypominam".