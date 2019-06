Skandaliczne słowa gminy do mieszkańców. "Podłączymy im wodę, będą chcieli więcej"

Mieszkają mniej niż 50 km od stolicy Polski, a nie mają wody w mieszkaniach. Toalet też nie. Codziennie noszą wiadra z wodą. Ich sytuację dobrze zna gmina. - Wójt jest jednak nieubłagany - mówi jedna z kobiet.

Nie mają wody ani toalet. Mieszkańcy komunalnego budynku przy ul. Starowiejskiej w Kołbieli codziennie kilka razy chodzą z wiaderkiem do hydrantu. W rozmowie z portalem se.pl błagają o pomoc.

- Jestem chora na raka, w trakcie chemioterapii. Ledwo mogę wstać z łóżka. Córka mi pomaga, ale sama jest bardzo chora na kręgosłup. Jak my mamy sobie tę wodę przynieść, jak się umyć? - pyta Maria Radecka.

- Chciałam zrobić łazienkę na własny koszt, ale gmina się nie zgodziła, bo to budynek zabytkowy. Przecież tu się wszystko sypie, to chyba raczej nikt nie martwi się, że to zabytek - mówi z kolei Anna Dąbrowska. A Krystyna Bereda kwituje: - Wójt jest nieubłagany.