"Skandaliczne". Magdalena Sroka o wpisach Kamila Bortniczuka

"Stary człowieku. Zjem Cię w każdej odsłonie. W każdej dyscyplinie. Możesz wybrać", "Jesteś według mnie zakompleksionym grubaskiem" - między innymi takie zdania padły w wymianie tweetów między nowym redaktorem naczelnym "Głosu Wielkopolskiego" Wojciechem Wybranowskim a posłem Zjednoczonej Prawicy Kamilem Bortniczukiem. O sprawę pytana była w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. - Powinniśmy to ludziom pozostawić do oceny. Mogłabym teraz próbować się znęcać nad moim byłym kolegą i jego wpisami. Skandaliczne, niepotrzebne, ale każdy ma swój styl uprawiania polityki - komentowała. - Jeżeli kieruje te słowa na grunt swoich wyborców i myśli, że będzie przez to zdobywał sympatię - ja uważam zupełnie odwrotnie. Każdy reprezentuje pewien poziom i ten poziom będzie oceniany przez wyborców - dodała posłanka.