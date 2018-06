"Skandaliczna" okładka z udziałem Andrzeja Dudy i kochanki Stanisława Pięty. Jest reakcja kancelarii

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński w mocnych słowach skomentował okładkę "Wprost". Tygodnik zestawił Andrzeja Dudę z byłą kochanką posła Stanisława Pięty, Izabelą Pek. Łapiński zapewnia, że kobieta nie bywała w Pałacu, zaprzecza też, by "formalnie" ubiegała się o pracę.

"Jakaś tam wymiana zdań była i tyle"

Łapiński podkreślił, że w trakcie kampanii Andrzej Duda odwiedzał średnio sześć-siedem miejsc dziennie, a przez Dudabus przewinęło się pół tysiąca-tysiąc osób. - Bardzo często towarzyszyła nam młodzieżówka (...) Był taki zwyczaj, że jak młodzież jechała z prezydentem - to byli wolontariusze, oni za to nie dostawali wynagrodzenia - to jedynie co mogli sobie zrobić, to właśnie selfie z prezydentem. I wiele osób z tego korzystało - komentował. Jak dodał, nie przypomina sobie Izabeli Pek.