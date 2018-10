Skandal ws. śmierci Pauliny D. Nie zrobiono sekcji zwłok, bo nikt nie pracował

Ciało poszukiwanej od tygodnia Pauliny D. znaleziono w piątek ok. godz. 14:00. Dopiero w poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok. Jak ustaliła Wirtualna Polska, wszystko dlatego, że w weekend nie pracował nikt, kto mógłby to zrobić. - Mogły zaniknąć ważne ślady - mówi prof. Brunon Hołyst, kryminolog.

– Zakład medycyny sądowej, co do zasady, w weekend nie pracuje. My, to co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy – mówi Wirtualnej Polsce prok. Krzysztof Kopania. I dodaje, że "w piątek zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny, które dały podstawę do stwierdzenia i przybliżenia mechanizmu śmierci". - Zostały stwierdzone obrażenia, w tym rany kłute, które przyczyniły się do śmierci. To, co było konieczne, kwestia identyfikacji, zabezpieczenia śladów, wstępnych oględzin zostało przeprowadzone w piątek - mówi prok. Kopania. Śledczy podkreśla, że w piątek zwłoki zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej. - Z ciała biegli lekarze pobrali próbki. Zrobili wszystko, co było można zrobić bez otwierania zwłok - podkreśla.