Skandal we Wrocławiu. Pogrzeb kontrowersyjnego biskupa

- Dla mnie to jest kuriozum. Miał żyć w pokucie, a na koniec dostanie wszystkie honory władzy biskupiej. To jest śmianie się ofiarom w twarz. Naprawdę sądziłem, że ten człowiek zostanie pochowany jak każdy z nas, a nie w zaszczytnym miejscu, zabytkowej katedrze na Ostrowie Tumskim. Już kilka lat temu pisałem nawet w tej sprawie do abp Józefa Kupnego, ale nie dostałem odpowiedzi - powiedział "Wyborczej" Marcin Kubicki.