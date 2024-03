Miller radzi Tuskowi. "Powinien dokonać zmian w rządzie"

- Rząd skręca w stronę UE co mnie bardzo cieszy. Trójkąt Weimarski to jest wspaniała płaszczyzna, na której Polska spotyka się z dwoma mocarstwami europejskimi - Niemcami i Francją. Poprzednia ekipa miała skłonność podkreślać współpracę w Grupie Wyszehradzkiej. Ale ta grupa, w niczym nie może być porównywana do Trójkąta Weimarskiego. Dlatego nareszcie Trójkąt Weimarski zmartwychwstał. Stanie w kontrze dla stania w kontrze, żeby przypomnieć, że to Niemcy kiedyś napadli na Polskę, nie ma żadnego politycznego sensu - zauważył.