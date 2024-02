Skandal w żłobku. Opiekunki straciły pracę

- Niewłaściwa komunikacja z dziećmi. Nieempatyczne podejście do dzieci. Padały komunikaty, jakich nie mogę i nie będę akceptować jako dyrektor placówki - cytuje dyrektor żłobka Monikę Poszytek TVN24. Wśród wypowiadanych słów miały padać takie teksty, jak: "Czego ryczysz? Przestań płakać. Zaraz cię wystawię na zimno", "Co żeś zrobił, debilu" czy "Nie życzę ci źle, ale dobrze by było, jakbyś zachorował".