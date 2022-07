Skandal w więzieniu w USA. Więźniowie gwałcili kobiety w celach

Nikt nie zareagował

Nikt nie zareagował, kiedy mężczyźni weszli do cel i napastowali kobiety. Co szokujące, strażnicy cały czas mieli podgląd na to, co dzieje się w budynku. Dwie więźniarki mówią, że zostały zgwałcone. Więźniowie, którzy brali udział w tym ataku, mieli na twarzach kominiarki, tak by nie zostali potem rozpoznani przez ofiary.