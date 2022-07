Niemcy. Zakwaterowanie uchodźców w obozie koncentracyjnym to fake news

"To fałszywa wiadomość" - mówi Horst Seferens, rzecznik Muzeum i Miejsca Pamięci Sachsenhausen i przyznaje, że nie wie, kto stoi za rozsyłanymi informacjami. "Odpowiadają one schematowi kampanii dezinformacyjnych, które swoje źródło z reguły mają w Rosji" - podkreśla Seferens. Zdaniem przedstawicieli placówki, autorom wiadomości najwyraźniej chodzi o atak na uchodźców oraz niemiecką gotowość do niesienia im pomocy.