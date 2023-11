Skandal w sieci aptek. Klienci nagrywani bez ich zgody

RPO wskazuje, że w związku ze sprawą nie podjęto wcześniej żadnych oficjalnych działań. Wiącek wystąpił więc w tej sprawie do do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, a także skierował zapytanie do Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.