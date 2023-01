Nagrała go kamera. Kolejny skandal w policji

"Zwolniony w trybie natychmiastowym"

Z relacji świadków wynika, że następnie młodszy inspektor chciał dostać się do zamkniętej już włoskiej restauracji. Na nagraniach z kamer monitoringu zarejestrowano, jak policjant demoluje drzwi. Ostatecznie funkcjonariusz dotarł do hotelu, gdzie miał wynajęty pokój, jednak i tam próbował wtargnąć do pokoju jednego z gości.