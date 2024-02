"Skandal". Posłowie PiS przepytywali Szczerbę

We wtorek po raz pierwszy zebrała się komisja śledcza ds. zbadania afery wizowej. Już na początku obrad doszło do spięcia między przewodniczącym Michałem Szczerbą (KO) a posłami Prawa i Sprawiedliwości. Szczerba ujawnił, że w sprawie prac komisji rozmawiał z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. To bardzo nie spodobało się politykom PiS.