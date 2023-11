Skandal na pogrzebie. Musieli wzywać policję do księdza

"Tych filmików jest więcej, ostatnia posługa dzieciątka, a ten pijany 1,63 promila we krwi, ale On nie jest w pracy. Ludzie błagam was! Zróbmy coś z tym, udostępniajmy , niech się ludzie dowiedzą!" - napisała na Facebooku Agnieszka, która dołączyła nagranie.